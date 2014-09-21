Dövme dünyasından haberler
Ahtapot dövmesi olan kızDage Morgan hakkında uzun zamandır beklenen materyal - beğeneceksiniz!
15.09.2016Daha fazla
Blogger Ivangai ilk dövmesini yaptırdı!Şimdi Ivan'ın ön kolu, İNTERNET kelimesiyle bir dövme ile süslenmiştir.
4.09.2016Daha fazla
Telefonunuzu bir dövme ile mi kontrol ediyorsunuz? Sorun değil!Akıllı dövme teknolojisi.
19.08.2016Daha fazla
Robotlar dövme sanatçılarını işsiz bırakacak mı?Ağda ilk endüstriyel dövme robotunun bir videosu ortaya çıktı!
5.08.2016Daha fazla
Dövme mürekkebi tehlikeli olabilir!Bir Avrupa ajansı tarafından yapılan bir araştırmanın beklenmeyen sonuçları
25.07.2016Daha fazla
Dövmeli 8 çarpıcı kızTakip etmeye değer model dövmeler
20.07.2016Daha fazla
ışın kılıcı dövmesiİngiliz şarkıcı orta parmağına UV dövmesi yaptırdı
18.07.2016Daha fazla
tek dövmelerYeni trendin artıları ve eksileri
16.07.2016Daha fazla
AWP dövmesiProfesyonel bir Counter Strike oyuncusu keskin nişancı tüfeği dövmesi yaptırdı
11.06.2016Daha fazla
Rapçi Galat'ın en cüretkar vuruşuGalat, göğsünde yeni bir yazı bulunan bir fotoğraf yayınladı
23.05.2016Daha fazla
Igor Gostyunin - kemik kollu vücut geliştiricisiÜnlü vücut geliştirmeci eline dövme yaptırdı
28.05.2016Daha fazla
paraşütle atlama dövmesiKanadalı dövme sanatçısı saatte 220 km hızla dövme yaptı
16.05.2016Daha fazla
Roma Acorn'un dövmelerle ilgili yeni videosuAbonelerin dövmelerle ilgili yakıcı sorularına dürüst cevaplar
12.05.2016Daha fazla
Pasha Bumchik'in parmağındaki yeni dövmesiUkraynalı vlogger'ın yeni tasarımı, aynı adı taşıyan düğmede gösterilen Beğen simgesidir.
10.04.2016Daha fazla
Denis Borisov kol düzeltmesi yaptıEn ünlü videoblogger dövmesini tamamlama sürecinin videosu
04.04.2016Daha fazla
Dövme stüdyosu MaruhaSt. Petersburg'daki en büyük dövme salonu ağlarından birine genel bakış
08.03.2016Daha fazla
Çocukların onuruna dövmeİsimler ve doğum tarihleri en popüler olanlardır.
02.03.2016Daha fazla
Büyülü bir elbise şeklinde dövmeABD'den bir adam, ünlü bir elbisenin görüntüsü şeklinde bir dövme yaptırdı.
24.02.2016Daha fazla
Jeff Monson'dan Vatan DövmesiÜnlü MMA savaşçısı, Rus kültürünün bir anıtını tasvir eden bir dövme yaptı
22.12.2015Daha fazla
Aşırılıkçı dövmelerin yasaklanmasıNazi dövmelerini uygulamak için dövme salonlarının sorumluluğu
08.06.2016Daha fazla
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