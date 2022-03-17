oral kontrasepsiyon kadınlar tarafından en sık kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Hem sadece seks yapan genç insanlar hem de yaşlı kadınlar tarafından kullanılabilir.

Doğum kontrol hapları iki bileşenli veya tek bileşenli olabilir. Bir kadının hangi hapları alması gerektiğine jinekolog karar verir.

Pearl Index'e göre, her gün hap alan 1 kadından sadece 100'i hamile kalıyor. Çoğu zaman, döllenme, kontrasepsiyonun yanlış kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Oral kontraseptiflerin kullanımıyla ilgili olarak web sitemizde ortaya çıkan en yaygın soruları bir araya getirdik. WP uzmanları abcZdrowie tarafından yanıtlanırlar.

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