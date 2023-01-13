Bu Yaz Sonrası Detoks, Cildinizin Sonbahar İçin İhtiyacı Olan Yenilenmedir

Yaz teknik olarak Eylül ayı sonuna kadar sürse de kabul edelim ki İşçi Bayramı'ndan sonra herkes gayri resmi olarak sezona veda ediyor. Sonbahar hazırlığı için yapılacaklar listesinin başında mı? Yaz mevsiminin ardından cildimize çok ihtiyaç duyduğu sevgiyi verin. Şunu göz önünde bulundurun: klorlu yüzme havuzları, üç ay her şey pembe ve hatta belki çok fazla güneşlenmek. İyi niyetli olmamıza rağmen uygulanan güneş kremi bütün yaz, gibi şeyler tıkanmış gözenekler, kuru cilt, güneş hasarı ve çatlamış dudaklar genellikle Ağustos ayının sonunda bir endişe kaynağıdır. Neyse ki, cildinizi eski haline getirmek için yapmanız gereken tek şey mevcut yaz cilt bakımı rutininizde birkaç değişiklik yapmak. Biraz rehberliğe mi ihtiyacınız var? Yazdan sonra cildinizi nasıl temizleyeceğinize dair ipuçları için okumaya devam edin.

Derin temiz gözenekler

Aylarca süren sıcak ve nemli havanın ardından, muhtemelen cildinizin yüzeyinde ter, kir ve yağ biriktiğini fark etmişsinizdir. Makyaj ve kirlilikle karışan teriniz yüzünüze zarar verebilir ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Gözeneklerin görünümünü iyileştirmek ve kırılmaları önlemek için yüzünüzü arındırıcı bir maske ile temizleyin. Favorilerimizden biri, cildi arındırmaya, kirleri çıkarmaya, sebum üretimini azaltmaya ve gözenekleri gözle görülür şekilde sıkılaştırmaya yardımcı olmak için Amazon Beyaz Kili ile formüle edilmiş Kiehl's Rare Earth Derin Gözenek Temizleme Maskesidir.

Nemlendir, nemlendir, nemlendir

Cidden, ciddiyiz. Gece kremlerinden, gündüz kremlerinden, SPF kremlerinden, yağlardan, vücut kremlerinden bahsediyoruz... ne kadar çoksa o kadar iyi. Klor, tuzlu su ve UV ışınları cildinizi kurutabilir, bu nedenle nemlendirici uygulamaktan korkmayın. CeraVe Nemlendirici Krem, zengin ancak yağsız bir dokuya sahiptir ve cildin doğal bariyerini onarmaya ve korumaya yardımcı olmak için nemlendirici hyaluronik asit ve seramidler gibi faydalı bileşenlerle aşılanmıştır. Yüz ve vücutta da kullanılabilir.

Mevcut herhangi bir güneş hasarını onarmak

Yaz ışıltınız solmaya başladığında, bazı güneş hasarı belirtileri fark etmeye başlayabilirsiniz; örneğin yeni çiller, koyu lekeler veya eşit olmayan cilt tonu. Ne yazık ki, UV ışınlarının neden olduğu hasarı tersine çeviremezsiniz (bu yüzden günlük olarak güneş kremi uygulamak çok önemlidir), ancak La Roche gibi bir C vitamini serumu ile cilt yüzeyinde güneş hasarının gözle görülür belirtilerini en aza indirmeye yardımcı olabilirsiniz. -Posay %10 Saf C Vitamini Yüz Serumu Cilt tonunu ve dokusunu eşitler, pürüzsüz ve nemli bırakır.

Antioksidanlar ve güneş kremi kullanın

Güneş hasarı tüm yıl boyunca, sonbahar ve kış aylarında bile olabilir, bu nedenle güneş kremini atlamayın. Maksimum koruma için La Roche-Posay Anthelios Melt-In Güneş Koruyucu SPF 100'ü inceleyin ve hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygundur. Çevresel saldırganlara karşı ek koruma ve gözle görülür yaşlanma belirtilerini en aza indirmek için güneş kreminizi SkinCeuticals CE Ferulic gibi antioksidan açısından zengin bir serumla eşleştirin.

Cildinizi pul pul dökün

Eksfoliasyon her zaman önemlidir, ancak özellikle uzun ve terli bir mevsimden sonra cildinizi yenilemeye çalıştığınızda gereklidir. Favorilerimizden biri ZO Skin Health cilt yenileme pedleridir. Ölü cilt hücrelerini cilt yüzeyinden uzaklaştıran, cildi sakinleştirip yatıştırırken fazla yağı azaltan kimyasal bir eksfoliyatördür. Vücut için Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub'ı deneyin. Bu hoş vücut peelingi, ölü cilt hücrelerini aşırı kurutmadan cilt yüzeyinden etkili bir şekilde çıkarır. Kayısı çekirdeği ve yumuşatıcıların peeling parçacıkları ile cilt yumuşak ve pürüzsüz hale gelir.

kendinizi şımartın

Dudaklarınızdaki kuru, pul pul dökülmüş ciltten kurtulmanıza ve onları daha fazla nemlendirmeye hazırlamanıza yardımcı olmak için rutininize peeling yapan bir dudak peelingi ekleyerek kuru dudaklarla savaşın. Dudaklarınıza peeling yaptıktan sonra, E vitamini, yağlar veya aloe vera gibi bileşenler içeren besleyici bir dudak kremi, çubuk, renk (tercih ettiğiniz) ile onlara ihtiyaç duydukları nemi verin. Örneğin, Lancôme'nin E vitamini, akasya balı, balmumu ve kuşburnu çekirdeği yağı ile formüle edilmiş Besleyici Mutlak Kıymetli Hücreler Dudak Balsamını deneyin.