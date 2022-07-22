Melek sayısı 48 - Melek numerolojisi. 48 numaralı meleğin sırrı.

48 numaralı melek

48 sayısı, 4 ve 8 sayılarının enerji ve özelliklerinin birleşiminden oluşur. hem geleceğiniz için hem de geleceğiniz ve diğerleri için sağlam bir temel oluşturmanın yanı sıra. 4 sayısı aynı zamanda tutkularımızı ve bizi harekete geçiren şeyleri ifade eder. Öte yandan, 8 sayısı, yaşam deneyimi, güvenilirlik ve bağımsızlık, içsel bilgelik ve güç, çekim yasası yoluyla refah ve zenginliğin gerçekleştirilmesi, Karma - Evrendeki evrensel manevi yasa - neden ve sonuç yoluyla bilimle rezonansa girer. , ver ve al.

48 sayısı Meleklerinizden hayatınızdaki bir döngünün veya aşamanın sona ermek üzere olduğuna dair bir mesaj taşır. Ancak, yakında sıkı çalışmanızın karşılığını alacaksınız. Herhangi bir eksiklik veya kayıptan korkmayın, çünkü yaklaşan son size yeni bir başlangıç ​​ve daha büyük fırsat ve fırsatların habercisidir. Başarılarınız ve başarılarınız size bereket getirecek ve sizi birçok yönden ödüllendirecektir.

48 sayısı, refah meleklerinin etrafınızda olduğunu ve hayatınızda yaklaşan olumlu değişikliklerden geçerken size eşlik edeceklerini önerebilir. Melekler sizden finansal durumunuzla ilgili korkuları uzaklaştırmanızı ve onları ışık enerjilerine dönüştürmenizi istiyor. Korkacak bir şeyiniz yok çünkü ihtiyacınız olan her şey sizin için sağlanacak.

48 sayısı, hayatınızı yalnızca kendi inanç ve inançlarınıza göre yaşamak için harcadığınız kararlılığın ve sıkı çalışmanın, sizi ruhsal misyonunuz ve Tanrı'nın yaşamdaki amacı ile tamamen senkronize ettiği mesajını taşır. Böylece, seçtiğiniz yolda devam ettiğiniz ve devam ettiğiniz sürece yaşamınız bolluk ve refah içinde akacaktır. Meleklerin desteğine ve size rehberlik ettikleri rehberliğe güvenin. Bunları genellikle içgüdüsel olarak hissedeceğinizi unutmayın.

48 sayısı aynı zamanda 3 sayısını (4+8=12, 1+2=3) ifade eder.

Namaste. İçimdeki ışık senin içindeki ışığın önünde eğiliyor.