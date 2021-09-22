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170 yıldız dövmesi (ve anlamları): 19 çeşit

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Yıldızlar, dünyamızdaki birçok kültür, din ve inanç sisteminin en eski sembolleri arasındadır ve bu görüntüyü dünyanın en güçlülerinden biri haline getirir. Bu anlamlar kişisel de olabilir: örneğin, ulaşmaya çalıştığınız belirli bir hedefi veya başardığınız bir şeyi simgelemek için bir yıldız dövmesi yaptırmak isteyebilirsiniz.

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Bireysel bir dövmenin anlamını geliştirmek ve daha karmaşık ve ilginç bir tasarım oluşturmak için yıldızlar genellikle diğer resimler ve sembollerle birleştirilir. Yıldız dövmeleri, görüntüyü belirli bir zaman, yer veya kültürle ilişkilendirerek belirli bir kültürü temsil eden bir tarzda da çizilebilir. Hangi yıldız dövme tasarımını seçerseniz seçin, özel ve benzersiz olacağından emin olabilirsiniz!

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Yıldız dövmelerinin tarihi

Yıldız dövmelerinin birçok kültüre ve döneme yayılan eski ve ilginç bir tarihi vardır. Yıldız, farklı kültürlerde rehberlik, koruma, ruhsal aydınlanma, bilgelik ve hatta iyi şanslar gibi farklı kavramları sembolize etmiştir. İşte yıldızın dövmelerinin tarihi hakkında bazı ilginç gerçekler:

  1. Antik Mısır: Yıldız, tanrısallığın ve ruhsal aydınlanmanın simgesiydi. Mısırlılar yıldızı kötülüklerden korunmanın sembolü ve manevi yolun hatırlatıcısı olarak kullandılar.
  2. Eski Yunanlılar ve Romalılar: Yıldız tanrılar ve kahramanlarla ilişkilendirildi. Örneğin beş köşeli yıldız veya pentagram, tanrıça Athena'nın bir simgesiydi.
  3. Çin: Çin kültüründe yıldız, kader ve şansla ilişkilendirilirdi. Yıldız dövmeleri astrolojiye inanan insanlar arasında popüler olmuştur.
  4. Modern kültürde yıldız dövmeleri: Batı kültüründe dövmelerin ortaya çıkışıyla birlikte yıldız popüler bir motif haline geldi. Genellikle hayaller, umutlar ve arzularla ilişkilendirilir. Bu dövmeler, tasarıma ve bağlama bağlı olarak farklı tarzlara ve anlamlara sahip olabilir.

Yıldız dövmeleri basit ve minimalistten karmaşık ve renkliye kadar çeşitli tarzlarda yapılabilir. Farklı insanlar için inançlarını, hayallerini ve yaşam yollarını yansıtan farklı anlamlara sahip olabilirler.

170 yıldız dövmesi (ve anlamları): 19 çeşit

Yıldız dövmesinin anlamı

Genel olarak, daha popüler yıldız tasarımlarının çoğu aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

  • Arzu
  • başarı
  • Başarı
  • İyi şanslar
  • Benzersizlik
  • Вызов
  • Denge
  • kişilik
  • Hayatta kalan meme kanseri
  • Deniz Kuvvetleri veya Sahil Güvenlik Üyesi
  • Video oyunu meraklısı
  • Dini dönüşüm / inanç
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Yıldız tasarımlarının çeşitleri

1. Küçük yıldız dövmesi

Küçük bir yıldız dövmesi çok mantıklı olabilir - sonuçta yıldız dünyadaki kültürlerin ve dinlerin en önemli sembollerinden biridir! Işıltılı efektler eklemek, gösterişli kişiliğinizi veya hayatınızda önemli veya anlamlı bir şey yaptığınızı gösterebilir.

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2. Kayan bir yıldızın veya kuyruklu yıldızın dövmesi.

Doğru söylemek gerekirse, düşen yıldızlar veya kuyruklu yıldızlar genellikle iyi şansın sembolleridir. Bu yüzden bir yıldız dövme tasarımı şansınızın bir işareti olabilir.

3. Filipin güneşi ve yıldızlarını dövme (üç yıldız ve bir güneş).

Filipinler bayrağında yer alan bu görüntü, Filipin kökenli veya mirasa sahip kişiler arasında popüler olan bir dövme ... Bu görüntüde, güneşin her biri Filipinler'deki bir eyaleti temsil eden sekiz ışını ve Filipinler'deki üç büyük ada grubundan birini temsil eden üç yıldızın her biri var.

4. Kelt yıldızı şeklinde dövme.

Kabile yıldızı dövmeleri gibi, Kelt yıldız dövmeleri de iki klasik dövme unsurunun - yıldızlar ve Kelt stili - büyük bir tasarımda karışımıdır. Kelt'ten ilham alan bir yıldız dövmesiyle, mirasınızı temsil edebilir veya Kelt'ten ilham alan özel bir örgü ile birbirine bağlılığın ve sonsuzluğun anlamını vurgulayabilirsiniz.

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5. Kırmızı ve siyah deniz yıldızı dövmesi.

En yaygın renkli yıldız dövmelerinden biri, kırmızı ve siyah yıldız ABD Donanması ve Sahil Güvenlik tarafından çok popüler olan. Bu özel yıldız tasarımı, ABD bayrağının beş köşeli yıldız şeklini, deniz haritalarında bulunan pusulanın değişen siyah ve kırmızı renkleriyle birleştirir. Bu yıldız dövmesi aynı zamanda kayıp denizcinin eve dönüşünü de sembolize eder.

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6. Dövme pembe yıldız.

Pembe yıldız dövmesi genellikle bir kişinin meme kanseri ile mücadelesini sembolize eder ve geleneksel pembe kurdele dövmesine harika bir alternatiftir. Tabii ki, bir deniz yıldızı dövmesi tarzında siyahla değiştirildiğinde, pembe yıldız neredeyse meme kanseri ile savaşın "punk rock" veya "alternatif" sembolü haline gelir ve yıldız dövmesine benzersiz bir bükülme verir. tasarım.

7. Mor bir yıldızla dövme yapın.

Mor bir yıldız dövmesi, kişiliğinizi yıldızın rengi ve doğal sembolizmiyle temsil etmenin bir yoludur. Mor, kırmızının şiddetli enerjisi ile mavinin sakin kararlılığının birleşimidir; Bu nedenle mor, elementlerin ve duyguların bir dengesini temsil eder. Bu, çoğu insanın doğal durumu olmayabilir, ancak yıldız öncelikle arzuları ve özlemleri kişileştirir. Bu nedenle, morun dengesinin ve yıldızın doğal arzusunun birleşik sembolizmi, bu tasarımı huzur ve denge arayanlar için mükemmel bir dövme haline getiriyor.

8. Dövme yıldızları ve zebra.

Hayvan sembolizminde zebra dengeyi, bireyselliği ve özgürlüğü temsil eder. Yara izleri, Afrika ovalarının uzun otlarında saklanmasına, yırtıcılardan saklanmasına ve hayvan için koruma sağlamasına izin verir. Bu hayvanın güçlü sembolizmini, yıldızın eşit derecede güçlü sembolizmini birleştirmeyi umanlar bunu birkaç yolla yapabilirler.

9. Kelebek ve yıldız dövmesi

Kelebekler genellikle yeniden doğuşun sembolleri olarak görülür; bu nedenle, bu metamorfoz böceklerin yıldızlarla ilişkisi, hem yeniden doğuşu hem de yıldızlar tarafından temsil edilen belirli hedeflerin peşinde koşmayı simgeleyecek benzersiz bir görüntü yaratabilir.

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10. Yıldızların ve bulutların dövmeleri.

Bulutlar farklı şeyleri sembolize eder. в farklı kültürler ve mitolojiler. Örneğin, Yunan ve Roma mitolojisinde bulutlar tanrıların eviydi ve bugün birçok insan bulutların başarısızlığı veya yaklaşan tehlikeyi simgelediğine inanıyor. Ancak, bulutların neyi temsil etmesini istediğinize bağlı olarak, yıldız ve bulut dövmeleriniz birçok farklı anlamdan birine sahip olacaktır. Örneğin, fırtına bulutlarıyla dolu bir gökyüzünde yıldızları gösteren bir çizim, hedeflerinize ulaşmak için zor zamanlardan geçtiğinizi gösterecektir. Beyaz bulutlar alanında parlak sarı yıldızlara sahip başka bir tasarım, kaybettiklerinizin daha iyi bir dünyada olduğu anlamına gelir.

11. Dövme çiçek ve yıldız.

Çiçekler büyümeyi ve gelişmeyi sembolize edebilir; bu yüzden bu görüntüyü bir yıldız dövme tasarımına dahil etmek, bir anlam düzeyi eklemenin harika bir yoludur. Yıldızlar genellikle hedefleri ve özlemleri temsil etmek için kullanılır, bu nedenle ikisini birleştirmek, hedeflerinize yönelik elde ettiğiniz kişisel gelişimi yansıtabilir. Örneğin, zambaklar eski Yunan ve Mısır kültürlerinde doğurganlığı temsil eder ; Bu nedenle bir zambak ve bir yıldız çizimi bir kadını ve çocuğunu temsil edebilir.

12. Kafatası ve yıldız dövmesi

Bu dövme, ölümün üstesinden gelmeyi veya travmanın üstesinden gelmeyi sembolize edebilir, çünkü kafatası genellikle ölümü sembolize eder ve yıldız, zor bir görevin başarılmasını sembolize eder. Başka bir çizim, bir yıldız üzerinde bir kafatasını denizcilik tarzında betimleyen ünlü korsan bayrağını gösterebilir: yaşamlarımızı yöneten güçlerin ikiliğini ortaya çıkarabilir: özgürlük arzusu veya bizden beklenenin yerine getirilmesi.

13. Peri ve yıldız dövmesi

Bu yıldız dövmesi oldukça kadınsı olabilir ve genellikle kullanıcının hayal gücünü veya daha iyi bir gerçeklik arzusunu gösterir. Potansiyel bir peri ve yıldız çizimi, önünde parıldayan yıldızlarla hilal üzerinde oturan bir periyi temsil edebilir: perinin daha fazlasını arzuladığı gerçeği, alçaltılmış yüzünde görülebilir ve yıldızlar onun gelecek hayalini sembolize ederdi. . Daha fantastik bir dövme tasarımı, kendinize ve hedeflerinize doğru ilerlediğinize inandığınızı göstermek için yıldızlar arasında uçan bir peridir.

14. Dövme kalp ve yıldız

Bir kalp ve yıldız dövmesi, dünyaya özellikle komik, olumlu ve keyifli bir ifadedir: hayat güzeldir ve şeylerde ve insanlarda en iyisini görürsünüz!

15. Bir yıldız ve lisa ile dövme yapın.

Bir asma dövmesine yıldız eklemek, ona anlam ve görsel ilgi katabilir. Bir tırmanma tesisi tasarımına yıldız eklemenin birkaç yolu vardır; örneğin, yapraklar veya çiçekler yerine bitkinin üzerine yıldızlar yerleştirebilirsiniz: bu, ulaştığınız hedefleri gösterebilir. Bu dövme, tüm ilerlemenizi yansıtacak şekilde yıllar içinde güncellenebilir!

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16. Dövme yıldızı ve zar.

Zar, bahisleri, riski ve şansı sembolize edebilir. ... Bir deniz yıldızının yanındaki zar dövmesi, denizcilik kültüründe tipik bir tasarım olabilir: birçok denizci, korsan ve deniz subayı, uzun yolculuklarda vakit geçirmek için zar ve diğer kumar oyunları oynadı.

17. Çapraz ve yıldız dövmesi

Bir haç ve yıldız dövmesi yaptırmak, kaybettiğiniz sevdiğiniz birini hatırlamanın ve bir gün yeniden bir araya geleceğinize olan inancınızı belirtmenin harika bir yolu olabilir (Hıristiyan haçın görüntüsü gibi). Bu dövmeyi kişiselleştirmenin bir yolu, yıldızın içine veya çevresine her kişinin adının baş harflerini veya doğum tarihini eklemek veya haçın altına “Huzur içinde yatsın” gibi bir mesaj yerleştirmektir.

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18. Davut Yıldızı Dövmesi

David'in yıldızı - Yahudiliğin önemli bir sembolü. Nazi Almanyası'nda Yahudilerin, herhangi bir zamanda teşhis edilebilmeleri için kıyafetlerine dikilmiş bu sembolü takmaları gerekiyordu. Bu, Yahudi inancını sergilemek isteyen herkes için mükemmel bir dövme. Kişisel inancınızı ve inançlarınızın içeriğini sergilemek için kolayca kişiselleştirilebilir. Örneğin, benzersiz bir Davut Yıldızı dövme tasarımı, İbranice bir harf veya bir yıldızın içinde kısa bir kelime olabilir. Sizin için önemli olan bir kelime veya fikir veya kaybettiğiniz birinin baş harfleri olabilir.

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19. Dövme Yanan Yıldız

Ateş, saldırganlığı, öfkeyi, arzuyu, dönüşümü ve değişimi ve her ne pahasına olursa olsun hedeflerinize ulaşma arzunuzu gösterebilir. Bir dövme tasarımında yıldızların ve alevlerin kombinasyonu, kendi başarınızı elde ettiğinizi veya yaşam alevinden geçtiğinizi ve eskisinden daha güçlü olduğunuzu gösterebilir.

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