29 barkod dövmesi (ve ne anlama geldiklerini)

Barkod, bir etiket üzerindeki bir dizi dikey çizgiyi okuyabilen bir optik tarayıcı tarafından kontrol edilen bir kontrol sistemidir. Sistem ilk olarak 1950'lerde kullanılmış ve üretim verimliliğini artırmak amacıyla icat edilmiştir.

Barkod dövmesinin anlamı

Birkaç yıl önce barkodla dövme moda oldu. Birçoğu bu popüler bağımlılık tarafından baştan çıkarıldı. İlk başta bir kimliğin simgesiydi, ancak çoğu için tüketimciliğe karşı bir tür protesto, içinde yaşadığımız, hepimizin, ticari ürünlerin ve her şeyin bir fiyatının olduğu tüketim toplumuna keskin bir eleştiriydi. Diğerleri, bunun, içinde yaşadığımız topluma karşı bir isyan ve kanunsuzluk eylemi olduğuna inanıyor.

James Cameron tarafından yaratılan 2000 hit TV dizisi "Dark Angel"ın kahramanı, asker olmak için yaratılmış genetik bir "ürün" olduğu için başının arkasına bir barkod dövmesi yaptırdı. O zamanlar bu, bu tür dövmelerin büyümesine katkıda bulundu.

Söz konusu sembol çok basittir. Farklı boyut ve mesafelerde bir dizi dikey paralel çizgidir. Altta rakamlar ve/veya harfler var. Bu alanı genellikle dövmeli bir kişinin hayatında önemli bir şeyi temsil eden eşyaları yerleştirmek için kullanırız.

teknolojik evrim

Günümüzde barkodlu dövmeler rağbet görmeye devam etse de en popüler olanı QR kodlu dövmelerdir. Mobil cihazlarda belirli bir uygulama ile şeyleri kaydetmenin veya tanımlamanın yeni bir yoludur.

Barkod dövmelerinin popülaritesi

Barkod dövmeleri, son yıllarda insanların hayal gücünü ele geçiren, benzersiz ve oldukça popüler bir dövme türüdür. Bu dövme tarzının sembolik bir anlamı vardır ve kullanıcının bağlamına ve kişisel tercihlerine bağlı olarak farklı yorumlara sahip olabilir. Barkod dövmelerinin bu kadar popüler olmasının nedenlerinden bazıları şunlardır:

Benzersizlik ve stil: Barkod dövmeler her bireye özel olabilecek şık ve modern bir tasarımdır. Bu dövme türünün farklı stil ve varyasyonlarda yapılabilmesi, onu dövme severler arasında popüler kılmaktadır. Sembolizm ve anlam: Barkodlar genellikle tüketim toplumu ve seri üretimle ilişkilendirilir; bu, tüketim kültürünün eleştirisini yansıtabilir veya kitle toplumunda bireyselliğin sembolü olabilir. Bu, benzersizliğinizi ve bağımsızlığınızı ifade etmenin bir yolu olabilir. Kişisel hikayeler ve anıtlar: Bazı insanlar için barkod dövmesi, hayatlarındaki önemli tarihleri, isimleri veya olayları tüketici ürünleriyle ilişkilendirerek anmanın bir yolu olabilir. Bu, bir kişinin veya olayın anısını onurlandırmanın bir yolu olabilir. Eğlence ve mizah: Bazı insanlar özgünlüklerini ve mizah anlayışlarını vurgulamanın bir yolu olarak barkod dövmesini seçerler. Bu dövme tarzı dikkat çeken ve ilgi uyandıran soyut ve gizemli olabilir. Teknik versiyon: Barkod dövmeleri gerçekçi bir etki yaratmak için mükemmel işçilik ve teknik uygulama gerektirir. Bu, dövme sanatçıları için zorlayıcı olabilir ve ustalığa ve profesyonelliğe değer veren insanlar için çekici olabilir.

Barkod dövmeleri, farklı insanlar için farklı anlam ve yorumlara sahip olabilir ve benzersizliği ve sembolik önemi nedeniyle popülerliği artmaya devam etmektedir.

Dövme Fikirleri

Bu dövmeler basittir: Sadece onları oluşturmak için genellikle siyah olan temiz çizgiler çizin. Bununla birlikte, bazı insanlar kodun kendisine küçük bir renk veya küçük rakamlar (yıldızlar, kalpler ...), hatta olumsuz olanlar gibi bazı ayrıntılar ekleyebilir. Bu kalıbı elde etmek için harika bir tekniğe sahip olmak gerekli değildir - ancak çizgilerin birbirine çok yakın olmaması önemlidir, çünkü zamanla dövme orijinal tasarımını kaybedebilir.

En sık kullanılan vücut bölgeleri söz konusu olduğunda, ensenin en popüler olduğu ancak bileklerin de yoğun talep görmesi şaşırtıcı olmasa gerek.