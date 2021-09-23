36 adalet dövmesi ve adalet tanrıçası (ve anlamları)

Adalet sembolü tek bir terazi, elinde kılıç tutan, gözleri bağlı ve/veya terazi taşıyan bir kadın olabilir. Adalet sembolünü temsil eden her unsurun kendi gölgesi ve anlamı vardır. Doğru kişiliğinizi tanımlayacak bir dövme tasarımı bulabilmeniz için her birinin neyi simgelediğine bir göz atalım.

Terazi, çeşitli yorumlarında - hatta hayatın farklı yönlerinde bile söylenebilir - dengeyi doğru bir şey olarak sunar. Duygusal, profesyonel veya fiziksel denge olabilir. İşlevi, iki unsur arasında eşitliği sağlamak ve taraflar arasındaki çatışmayı sona erdirmektir. Bu nedenle pul dövme yaptırmayı düşünüyorsanız bilin ki dövmeniz size hayatınızdaki dengeyi korumaya çalıştığınızı söyleyecektir.

Genellikle tunik giyen gözleri bağlı bir kadın, kör adaletin bir sembolünü temsil eder. Unutmayalım ki, genellikle bir elinde dengeyi simgeleyen bir denge ve diğerinde - cümlesini yerine getirmek ve kaybedilen dengeyi geri kazanmak için bir kılıç. Bu görüntü, adalet tanrıçası olan tanrıça Themis'in bir portresidir. Bu dövmeleri giyenler tarafsız karar vericiler olarak kabul edilir.

Gözleri kapatan göz bağı, adaletin kör olduğu anlamına gelir, ancak göz bağı her zaman mevcut değildir ve bu durumda adaletin sanıldığı kadar kör olmadığı anlamına gelir.

Kılıç aynı zamanda adaletin simgesidir. Bazı resimler ters çevrilmiş bir kılıç gösterirken, diğerleri bir aslan gösterir, bu da doğruluğun güçle geldiği anlamına gelir.

"Adalet gözü"nü adaletin sembolü olarak da görebiliriz. Vücutlarına bu dövmeyi yaptıran kişiler, her şeyi gören gözün, insanlara huzur ve sükuneti sağlayan tetikte gözün mesajını iletirler.

Bu dövmeler giderek daha yenilikçi hale geliyor ve giderek daha fazla insan onları vücuduna yaptırıyor. Ölçek, tasarımın içine iyi oturduğu için sırtın üst kısmında güzel görünüyor, ancak göğüs veya bilek için de tercih edebilirsiniz. Öte yandan, tanrıça Themis'in görüntüsü, örneğin omuz, göğüs veya sırt gibi daha geniş bir yere yerleştirilebilir.

Adalet ve adalet tanrıçası dövmeleri neden popüler?

Adalet temasını ve adalet tanrıçasını konu alan dövmeler, taşıdıkları derin sembolik anlamlar ve bunlarla ilişkilendirilen tarihi ve kültürel çağrışımlar nedeniyle popülerdir.

Adaletin sembolizmi: Adalet düşüncesi birçok toplumda temel değerlerden biridir. Terazi dövmesi veya diğer adalet sembolleri, adalete olan inancınızı ve hayatınızdaki arzunuzu ifade etmenin bir yolu olabilir. Hukuk ve adaletle ilişkiler: Adalet gibi adalet tanrıçasının görüntülerinde dövmeler, yasaya saygıyı, kurallara bağlılığı ve yasal normlara uyma ihtiyacına olan inancı sembolize edebilir. Tarihsel anlamı: Maya, Themis veya Astraea gibi adalet tanrıçasının muhteşem görüntülerinin birçok halkın tarihi ve kültüründe derin kökleri vardır. Resimlerinin yer aldığı dövmeler, tarihi mirasa ve kültürel geleneklere saygı göstermenin bir yolu olabilir. Estetik ve stil: Adalet ve adalet tanrıçası görüntülerinin güzel ve estetik açıdan hoş formlarda tasvir edilebilmesi, onları sanat eseri olarak dövme severler arasında popüler kılmaktadır. Kişisel değerler ve inançlar: Birçok insan için adalet dövmeleri, kişisel inançlarını, gerçeğe ve dürüstlüğe olan inançlarını ve dünyadaki adalet arzusunu ifade etmenin bir yolu olabilir.

Bu nedenle, adalete ve adalet tanrıçasına adanan dövmeler, derin sembolik anlamları, güzelliği ve kişisel inanç ve değerleri ifade etme yetenekleri nedeniyle popülerdir.